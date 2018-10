Oficial: Felipe a caminho do FC Porto

O novo dragão de Nuno Espírito Santo começa a ganhar forma: Felipe é brasileiro, tem 27 anos e está a caminho do FC Porto. Os azuis e brancos irão pagar ao Corinthians uma verba a rondar os 6 milhões de euros por 72 por cento do passe do defesa.

A confirmação do negócio chegou por parte do Presidente do emblema canarinho, com o alto dirigente do Corinthians a revelar que, depois de 3 propostas dos dragões, acabou mesmo por aceitar a mudança de Felipe para a invicta. O jogador terá a primeira aventura no futebol europeu, facto que o levou a aceitar de imediato a sondagem do FC Porto.

O novo técnico azul e branco começa a preparar a nova temporada procurando reforçar o sector defensivo, que tantas debilidades apresentou na época que recentemente terminou. Felipe é um central forte e robusto com 1.91M de altura. É uma aquisição interessante de um jogador experiente e que tem alma de líder, algo que tem faltado ao dragão nas últimas épocas.