Terminado  : Inglaterra x Rússia no Euro 2016 ( 1-1 )

Da nossa parte, e por hoje, damos o Euro por encerrado, amanhã regressamos para fazer o directo entre a Alemanha e a Ucrânia.

Grande segunda parte com os golos de Dier e de Berezutski já ao cair do pano. Com este resultado a Inglaterra e a Rússia dividem o segundo posto do Grupo B, liderado pelo País de Gales com mais dois pontos que estas duas equipas. No último posto está a Eslováquia.

Grande jogo esta noite em Marselha que acabou por terminar com um empate justo para ambas as equipas. Com este resultado confirma-se a sina da Inglaterra sem entrar a vencer nas competições oficiais.

FINAL DO JOGO

92'. Grande jogo este !

Berezutski! Grande jogada de equipa por parte da equipa Russa que termina com o russo a subir ao terceiro andar para bater Joe Hart. Sem hípoteses para o guarda-redes!

91' GOLOOOOO DA RÚSSIA!

3 minutos de compensação.

89'. A Rússia ainda acredita no empate....

86'. Substituição : Sai Sterling entra Milner.

Milner está pronto para entrar também.

85'. Substituição : Sai Smolov entra Mamaev.

84'. Livre batido por Kane directamente para a bancada....

83'. Ambas as equipas já vão revelando algum cansaço...

76'. Substituição : Sai Rooney entra Wilshere.

76'. Substituição : Sai Golovin entra Shirokov .

Kane e Rooney deixam a bola para Eric Dier e o antigo jogador do Sporting faz o 1-0 para os Ingleses!

73' GOLOOOOOOO DE INGLATERRA!

72'. Cartão amarelo para Schennikov.

70'. AIAI! Remate de Rooney! Forte, mas uma defesa muito apertada de Akinfeev a desviar a bola para a barra....

65'. Cruzamento de Sterling para um corte fácil da defesa russa. Muito equilibrado o jogo.

63'. Remate de Smolov a obrigar Hart a esticar-se para evitar que a bola entre! Ainda assim a bola acaba por sair um pouco ao lado da baliza. Está muito melhor a Rússia este segundo tempo.

62'. Cartão amarelo para Cahill por falta sobre Dzyuba.

59'. Remate forte de pé esquerdo por parte de Golovin, mas a bola sai muito por cima da baliza de Hart.

58'. O jogo está muito mais equilibrado nesta segunda parte.

57'. Velocidade de Sterling pela área, mas faltou apoio. Acabou por levar a melhor a defesa russa.

55'. A bola acaba por roçar a barra da baliza de Akinfeev.

55'. Livre para Rooney bater....

53'. A bola passa por toda a gente, mas na sequência da jogada é Dier quem faz o passe para Kane para uma defesa de Akinfeev.

53'. Livre perigoso a favor da Inglaterra....

52'. A Inglaterra vai tentando furar a organização russa para voltar a mandar no jogo como fez no 1º tempo.

49'. Muito melhor a Rússia neste segundo tempo.

48'. Kokorin esteve perto de marcar, valeu a intervenção rápida de Rose a cortar a bola a tempo.

45'. Os russos tentam já desmarcar Kokorin, mas o russo estava em posição irregular.

Segunda parte

Veremos como corre o segundo tempo, regresse connosco!

A Inglaterra vai mandando como seria de esperar, mas a verdade é que a organização defensiva russa também tem surpreendido pela positiva e ajudado a manter o resultado no nulo ao intervalo.

INTERVALO

44'. A Rússia continua a tentar chegar à àrea inglesa... mas a verdade é que sem sucesso.

41'. Remate de Rose, ao lado da baliza...

38'. O jogo é agora mais disputado a meio-campo... a Inglaterra continua por cima.

34'. Remate forte de Rooney, de primeira, para uma defesa com os punhos de Akinfeev.

32'. Passe de Rooney para Alli, mas muito bem a defesa russa a negar a passagem do inglês.

31'. Contra-ataque rápido da Rússia com Rooney a fazer o corte antes da bola chegar a Dzyuba.

28'. Golo de Kane, mas em fora de jogo...

27'. A Russia pressiona agora mais alto.

24'. Passe de Lallana para Sterling com este último a entrar na área e com Smolnikov a fazer o corte perfeito no último segundo.

22'. Jogada combinada com Walker e Lallana com o remate deste último a sair ao lado do poste direito da baliza russa.

20'. A Rússia tenta agora crescer no terreno.

17'. Cabeceamento perigoso de Ignashevich... agarra Hart. Na sequência da jogada Kane volta a falhar no último segundo...

16'. Jogo muito fisico em Marselha....

13'. Remate de longe de Kane, a bola sai muito por cima....

11'. A Inglaterra vai insistindo e vai trocando a colocação dos jogadores, mas muito bem a Rússia na organização defensiva.

9'. POR POUCO! Grande cruzamento de Sterling para a área, cabeceamento de Lallana e Kane a falhar a bola por pouco. Esteve à vista o 1-0.

7'. Jogada combinada entre Walker e Lallana, com Akinfeev a fazer uma defesa muito apertada depois do remate de Lallana.

6'. Contra-ataque da Rússia e podia ser perigoso, o pontapé de Dzyuba falhou...

5'. Centro de Lallana, mas corta a defensiva russa.

3'. Remate forte de Dele Alli, mas a bola sai muito longe da baliza... entrou forte a Inglaterra!

1'. Grande velocidade de Sterling no eixo central... faltou o entendimento com Kane.

1'. Passe longo de Rose para Sterling... chegou primeiro o guarda-redes russo.

Apito inicial

19:57. Tempo agora da escolha de campo...

19:56. Também assobiado, desta vez pelos adeptos russos.... a tensão é evidente.

19:56. É agora a vez do inglês.

19:55. É assobiado pelos adeptos ingleses.....

19:55. Tempo de ouvir agora o hino russo.

19:54. As equipas sobem agora ao relvado!

19:50. A cerimónia de abertura da partida já começou!

19:45. Esta tarde fica marcada por novos confrontos violentos entre os adeptos destas duas selecções.

19:07. O País de Gales lidera agora o grupo B com 3 pontos depois da vitória por 2-1 frente à Eslováquia.

19:06. O onze da Rússia: Akinfeev, Smolnikov, Ignashevich, Berezutski e Schennikov, Neustadter e Golovin, Smolov, Shatov, Kokorin e Dzyuba

19:01. O onze da Inglaterra : Hart, Walker, Cahill, Smalling e Rose, Alli, Eric Dier e Rooney, Lallana, Sterling e Kane

18:40. Aos 83' o País de Gales vai vencendo por 2-1.

17:49. Ao intervalo o País de Gales vai vencendo a Eslováquia com um golaço de Bale de bola parada aos dez minutos.

17:15. Neste momento decorre o jogo entre o País de Gales e a Eslováquia. As adversárias de Inglaterra e Rússia não se querem atrasar em nada nas contas...

17:10. O jogo entre a Albânia e a Suíça terminou com uma vitória dos suíços. Assim sendo França e Suíça contam com 3 pontos e a Albânia e a Roménia com zero pontos cada. Estão fechadas as contas da primeira ronda do grupo A.

17:00. A arbitragem esta noite estará a cargo do italiano Nicola Rizzoli.

O italiano já conta com muitos anos de experiência

16:30. Já Slutski diz que as coisas seriam bem mais simples se os russos soubessem à partida que onze é que os ingleses poderiam usar... “Se soubéssemos, à partida, qual a equipa que a Inglaterra vai apresentar seria mais fácil para nós. Assi, vamos usar a mesma lógica na nossa preparação e apenas vamos definir o "onze" inicial o mais tarde possível.”

O técnico russo sabe que o jogo não vai ser fácil

16:15. Na antevisão do encontro desta noite, os treinadores foram unânimes no que diz respeito à dificuldade do encontro. Roy Hodgson diz que tem tido algumas dores de cabeça no que diz respeito às escolhas que terá de fazer para escolher a equipa titular “Admito que estou a ter algumas dores de cabeça para escolher a equipa, com tantos jogadores capazes de se assumirem como titulares. Mas essas são dores de cabeça que me deixam satisfeito. Sabemos que temos uma equipa que, se actuar ao nível que pode atingir, irá dificultar em muito aos adversários. Respeitamos bastante a Rússia. Consideramos que eles são uma excelente equipa, bastante experiente e com muitos jogadores habituados a jogar juntos no CSKA e no Zenit."

Hodgson diz que vai ter dificuldade em escolher os titulares

16:00. A equipa de Slutski não vence há três jogos e conta com sete golos sofridos. Já a equipa inglesa é a única que está presente neste Euro 2016 que venceu todos os jogos de qualificação.

15:45. Apenas quatro jogadores da selecção da Inglaterra que se encontram na convocatória de Roy Hodgson estiveram presentes na fase final de um Europeu, do lado da Selecção da Rússia são 11 os homens que já contam com esse mesmo privilégio.

15:30. Os dois emblemas já se encontraram por 13 vezes e a vantagem pende para o lado inglês, com seis vitórias contra apenas quatro triunfos russos.

15:15. Os mais apaixonados pelo futebol europeu poderão recordar-se que foi a selecção do país de Putin que deixou os pupilos da Rainha Isabel de fora do Europeu de 2008...

15:00. Muitas são as curiosidades relativas ao último jogo da primeira jornada do Grupo B esta noite. Inglaterra e Rússia são duas selecções bastante fortes fisicamente e espera-se um grande jogo esta noite.

14:30. Ingleses e Russos iniciam então esta noite a campanha para o Euro francês. O jogo desta noite decorre em Marselha no Estádio Vélodrome e tem inicio marcado para as 20:00 horas (hora portuguesa). Este mesmo Estádio tem capacidade para mais de 67 mil pessoas e está prevista lotação esgotada para o jogo desta noite.

O palco do jogo desta noite | Foto: esmma.eu

14:00. E como durante o Europeu todos os dias são domingo e dias de bom futebol. Hoje ficarão também fechadas as contas do Grupo A. A esta hora dá-se inicio à partida entre a Albânia e a Suiça.

13:30. Ingleses e Russos fecham hoje as contas do Grupo B. Esta tarde ainda se jogará o outro jogo deste mesmo grupo entre o País de Gales e a Eslováquia a partir das 17 horas.

13:00. Muito boa tarde e sejam novamente bem-vindos a um acompanhamento em directo de um dos jogos deste Euro 2016. Depois de ontem termos acompanhado o jogo entre a França e Roménia que culminou com uma vitória sofrida dos franceses, hoje as atenções viram-se para as contas do grupo B.