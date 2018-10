Benfica: Salvio renova contrato até 2019

No clube da Luz, Salvio tem sido uma figura célebre desde a sua primeira passagem em 2010. Na temporada que terminou recentemente o ala atravessou um periodo complicado devido a problemas fisicos. O argentino não conseguiu recuperar os indices exibicionais de outros tempos mas o Presidente encarnado mostrou ter confiança renovando o contrato do jogador na manhã desta quinta-feira. O ala continuará na Luz por mais duas épocas renascendo a esperança em voltar a vibrar com as habilidades do génio sul americano. Com Gaitán fora do Benfica, Salvio poderá ganhar o lugar mas para tal terá de recuperar a técnica, a velocidade e a agilidade que tantas alegrias deram aos adeptos benfiquistas.