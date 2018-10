Nico Gaitàn confirmado no Atlético Madrid

Num comunicado enviado à CMVM, o Benfica deu conta que chegou a acordo com o Atlético Madrid, para a venda de Nico Gaitàn no valor de 25 milhões de euros.

Comunicado

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, em cumprimento do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, informa que chegou a acordo com o Atlético de Madrid para a transferência a título definitivo dos direitos do atleta Osvaldo Nicolás Fabián Gaitán pelo montante de € 25.000.000 (vinte e cinco milhões de euros). Mais se informa que o jogador irá proceder à realização de exames médicos e à celebração de um contrato de trabalho com o Atlético de Madrid.