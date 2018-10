Euro 2016: No Grupo D, Espanha qualificada e Croácia quase lá; no Grupo E, Itália apurada ao cair do pano

A tarde/noite de Euro 2016 teve 3 duelos, dos quais resultaram 8 magníficos tentos. No Grupo D a Croácia e a República Checa brindaram os amantes da prova com o jogo mais emocionante até ao momento, registando-se uma igualdade a duas bolas. A Croácia dominou o jogo cerca de 60 minutos, e neste período chegou a uma aparente vantagem segura. Para tal valeram os golos de Pericic e Rakitic para colorir o marcador. A verdade é que os checos não baixaram os braços e foi por intermédio de Skoda que a República Checa acelerou rumo ao empate. A poucos instantes do apito final, o juíz da partida assinalou grande penalidade e foi já em tempo de compensação que Necid estabeleceu a igualdade, gelando por completo uma Croácia que praticou um bom futebol, mas que relaxou em demasia na segunda parte.

No duelo entre Espanha e Turquia tudo se resume a três tentos de rajada dos ainda Campeões da Europa. Em apenas 14 minutos os espanhóis cilindraram os turcos com 3 golpes que ditaram o resultado final em 3 0 para os comandados de Vicente Del Bosque. O avançado Morata foi a grande figura do jogo ao fazer o gosto ao pé por duas vezes, mas o ex-benfiquista Nolito também entrou na grande festa goleadora de nuestros hermanos. Contas feitas no grupo D, a Espanha já apurada soma 6 pontos, a Croácia 4, a República Checa 1 e a Turquia 0.

A abrir a segunda jornada do Grupo E a Itália enfrentou a Suécia, tendo aplicado um duro ataque aos suecos mesmo ao cair do pano, vencendo por uma bola a zero. O dianteiro Ibrahimovic bem tentou entrar no jogo, mas a cartada sueca estava do lado italiano. Nos instantes finais Éder marcou o tento da vitória que coloca a Itália nos oitavos de final do Euro. O Bélgica x República da Irlanda jogar-se-á este sábado, mas o apuramento italiano é garantido. A Itália tem 6 pontos, sendo já considerada uma das equipas mais temíveis do Euro.