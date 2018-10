Portugal na final do Europeu de Hóquei em Patins: lusos massacram Suíça por 8-0

A Selecção de todos nós já está na final do Europeu de Hóquei em Patins. A organizar a prova, Portugal deu espectáculo e pôs os patins aos suíços. Os lusos dominaram completamente o jogo, vencendo a Suíça por esclarecedores 8-0.

A festa do golo ficou ao cargo de João Rodrigues (4), Gonçalo Alves (2), Reinaldo Ventura e Ricardo Barreiros, fixando um resultado incrível que leva Portugal à grande final deste Sábado, que se irá jogar em Oliveira de Azemeis a partir das 21h. Pela frente as quinas terão a poderosa nação italiana, que eliminou a Espanha na outra meia final. A equipa lusa está a um pequeno passo do título, e é com ambição que Portugal tentará recuperar a hegemonia nesta histórica competição e assim chegar ao 21º triunfo em Europeus.