Oficial: André Gomes será jogador do Barcelona

O médio lusitano André Gomes estava quase certo no Real Madrid mas o rival Barcelona driblou as intenções merengues com uma investida relampâgo. O campeão europeu André Gomes ja é reforço do Barça assinando um vinculo válido até junho de 2021. Segundo a imprensa espanhola, o Real Madrid perdeu terreno nas negociações e o Barcelona entrou em cena com argumentos financeiros aliciantes para o jogador, sendo que o Valência irá auferir uma verba generosa que deverá rondar os 50 milhões de euros. O Benfica que detinha 25% de uma futura transferência, irá agora receber cerca de 12 milhões pelo negócio da sua ex-pérola. O Barcelona volta a ter em Camp Nou um jogador luso depois de figuras como Vitor Baia, Simão, Figo e Deco já terem vestido a camisola do Barça.