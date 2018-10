As pré-temporadas europeias: França

A pré-época está quase a terminar e, com ela, as equipas começam a ultimar os preparativos para entrarem da melhor forma nos respetivos campeonatos nacionais. Vejamos, então, o desempenho do PSG, Lyon e Mónaco nos jogos disputados até ao momento, em 2016/17.

PSG: 100% de vitórias

O campeão em título ainda não experimentou o sabor da derrota, até ao momento: quatro jogos, quatro vitórias. Entre a participação no International Champions Cup 2016 (onde defrontou o Leicester, o Real Madrid e o Inter) e um jogo amigável com o West Bromwich, os parisienses marcaram 12 golos e sofreram apenas três.

Lyon: três vitórias, um empate

Trata-se de mais um bom registo. Nesta pré-temporada, os franceses já conseguiram levar de vencida o Sporting, o Benfica e o Zenit, deslizando apenas no primeiro encontro disputado, perante o FC Bourg-Péronnas, num jogo que acabou empatado a duas bolas. No total, a formação orientada por Bruno Génésio conta com oito golos marcados e cinco sofridos.

Mónaco: qualificação para a Liga dos Campeões complicada

A equipa ao comando de Leonardo Jardim conseguiu um registo positivo de três vitórias, dois empates e apenas uma derrota na pré-época (frente ao Zenit por 1-3). No entanto, a primeira mão da pré-eliminatória da Liga dos Campeões não correu da melhor forma (os franceses perderam por 2-1, no reduto do Fenerbahçe), e os Les Rouge et Blanc vêem-se, agora, obrigados a vencer em casa para seguir em frente na prova.

No que respeita aos golos, a equipa mantém um uma saldo positivo de 17 marcados para 13 tentos sofridos.

