Sporting no mercado por 2 avançados: Barcos e Teo de saída de Alvalade

O castigo de Slimani e as quase certas saídas de Barcos e Teo fazem soar o alarme verde na frente de ataque: Os leões não têm um único avançado disponível para o duelo da 1ª jornada da Liga NOS. O emblema lisboeta tem vindo a sondar grandes craques mundiais como Van Persie, Podolski ou Mário Gomez, mas a verdade é que, a cerca de 10 dias do início oficial da temporada, o Sporting continua a não poder preparar a estratégia com avançados de raíz.

Na manhã desta quarta-feira, Hernan Barcos deu uma entrevista ao jornal argentino Olé, afirmando que o seu destino já estaria definido e que o seu clube seria o Vélez Sarsfield. O caso de Teo é similar, com o jogador a admitir recentemente que iria jogar no Rosário Central. São 2 artilheiros que não deixarão saudades ao clube de Alvalade, sendo urgente contratar 2 jogadores que estejam realmente dentro da realidade de representar o Sporting CP. Barcos despede-se com o número redondo de 0 golos de leão ao peito, e quanto a Teo, apesar de ter festejado 15 tentos, "o mundo sabe que" Teo esteve sempre "louco da cabeça" para voltar à Argentina.