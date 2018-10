Porto vence Villarreal: Dragão rendido à arte de André Silva

O Estádio do Dragão respondeu à chamada e somou uma moldura humana soberba para o jogo de apresentação aos sócios e adeptos azuis e brancos. Os invictos receberam os espanhóis do Villarreal e venceram por uma bola a zero. O jovem portista André Silva voltou a fazer tremer as redes contrárias resolvendo o jogo ao minuto 13 somando mais um tento só ao alcance de um verdadeiro avançado (8 golos na pré-época). Relevo para o brasileiro Octávio que humilhou a defesa do Villarreal servindo depois André Silva para o primeiro e único golo do duelo. Esta dupla tem vindo a fazer as delicias dos adeptos azuis e brancos fazendo antever uma temporada de muito sucesso. O Porto de Nuno Espírito Santo tem crescido imenso na vertente táctica sendo esperado que com mais um central e um avançado estejamos perante um Porto "à Porto".