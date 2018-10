Rio Ave x FC Porto : entrar a ganhar

Nota seis para este FC Porto nesta estreia da primeira liga. Os azuis e brancos somaram os primeiros três pontos da temporada em Vila do Conde. O jogo foi bem disputado, mas a verdade é que ambas as equipas acabaram com dez homens em campo.

Os jovens do futuro

Para o onze de estreia, Nuno Espirito Santo não surpreendeu muito, uma vez que a grande surpresa esteve mesmo na frente de ataque. Em vez de Aboubakar, foi mesmo a jovem estrela dos dragões, André Silva a fazer parte do onze titular. Merecido diga-se.

Já do lado do Rio Ave, Nuno Capucho, que partilhou em dois clubes o balneário com o técnico portista, colocou Heldon na frente de ataque.

Em boa verdade, foram mesmo os dois jovens que acabaram por estar em destaque ao longo de toda a primeira parte. As oportunidades dividiram-se e quer André Silva, quer Heldn foram vendo negados os golos que pareciam certos.

Ao minuto 36’ Marcelo aproveitou o canto de Heldon para cabecear a bola entre Filipe e André Silva, e bateu Casillas. Primeiro golo da temporada com nota negativa para a equipa azul e branca, mas a resposta não demorou a chegar.....

Corona foi o autor do primeiro golo do FC Porto na temporada

Aos 40’, Corona aproveitou o cruzamento de Telles e depois de uma jogada com André Silva fez o golo do empate. Tudo na mesma em Vila do Conde, mas a verdade é que no segundo tempo a história ia ser outra....

Divisão de bens, concretização de pontos

O Rio Ave entrou forte na segunda parte e até obrigou a equipa do Porto a mexer-se para evitar a chegada à grande área, mas aos 52’ apareceu Herrera.

Na primeira jogada de ataque por parte do Mexicano, o pontapé foi forte, e colocado de tal maneira, que Cássio não teve qualquer hipótese. Foi um golo na gaveta.

Golaço de Herrera na abertura deste campeonato

Logo depois arrancou a confusão. Aos 60’ Marcelo viu o vermelho directo por uma falta sobre Otávio na área. Castigo máximo marcado e a favor do FC Porto, chamado a marcar, André Silva só teve de bater... Cássio defendeu, mas à segunda tentativa não conseguiu chegar a tempo...

3-1 e o FC Porto dava à volta ao marcador, mas a verdade é que as confusões continuaram. Foi uma estreia para relembrar e para esquecer de Alex Telles. A estreia do brasileiro no campeonato português acabou com uma expulsão. Uma mão na cara de Heldon ditou o segundo cartão amarelo para o defesa azul e branco.

Até ao final, as oportunidades dividiram-se, mas a verdade é que no resultado nada mudou. Em resumo, 3 pontos para os Dragões os três primeiros, de muitos esperam os adeptos.