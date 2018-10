Terminado: FC Porto x Estoril (1-0)

Da nossa parte resta agradecer-vos a companhia, voltamos a encontrar-nos amanhã para o acompanhamento do jogo entre o Benfica e o Setúbal! Continuação de boa noite.

O Dragão soma e segue e esta semana seguem-se dois testes decisivos. Já na terça feira é com a Roma, no Domingo (28) com o Sporting.

Custou, sangrou, mas no fim acabou por compensar tudo. André Silva volta a marcar para o FC Porto e volta a ser decisivo pelo terceiro jogo consecutivo. Muito bem o Estoril defensivamente, mas ainda assim não adiantou e não conseguiu evitar a segunda derrota o campeonato para a equipa de Fabiano Soares.

FINAL DA PARTIDA

3 minutos para jogar no Dragão.

66% de posse de bola para o Porto.

88'. Grande chance para André Silva, defende Moreira!

87'. O Porto continua a procurar o segundo golo.

É DELE! Quem mais? Assistência de Layún, para a cabeça de André Silva e para bater Moreira para o golo ! Finalmente!

84'. GOLOOOOOOO DO PORTO!

82'. AIAI! Layún para a cabea de Sérgio Oliveira a bola sai ao lado! O golo parecia certo!

81'. Canto de Layún para a cabeça de Felipe, a bola sai por cima.

80'. Remate de André Silva para defesa de Moreira!

77'. Remate de Kléber para uma defesa segura de Casillas.

76'. Nova chance para André Silva e novo corte da defesa canarinha.

A quinze minutos do final o Porto continua com mais ataques, 20 remates contra apenas quatro do Estoril.

73'. Substituição: sai Matheus Oliveira entra Eduardo Teixeira

72'. O Estoril continua organizado defensivamente.

69'. Substituição: Sai Otávio entra André André, Sai Herrera entra Sérgio Oliveira.

Esiti ficou queixoso depois de um lance com André Silva.

André André e Sérgio Oliveira para entrar.

66'. ACORDA HERRERA! Depois do lançamento de Maxi, Herrera teve a oportunidade de rematar, mas limitou-se a ver a bola a passar....

Sérgio Oliveira também aquece.

62'. Substituição: Sai Alisson Farias entra Kléber.

60'. Corona, Adrian Lopez... era para André Silva e corta Dankler! Outra vez!

60'. Remate de Felipe, mas tão torto que Moreira agarra sem problemas.

André André está a aquecer.

57'. Substituição: Sai Afonso Taira entra Yarchuk

56'. Remate de André Silva, mas a vola sai muito longe da baliza de Moreira...

54'. AIAI! Grande lance de contra-ataque estudado para o Estoril com Matheus a cruzar para Filipe Augusto que atira muito perto do poste direito da baliza de Casillas. Mais atrevido o Estoril nesta segunda parte.

53'. De Corona para Adrian Lopez para novo corte de Dankler!

51'. Cruzamento de Corona, Adrian Lopez cabeceia, mas a bola sai por cima da baliza de Moreira.

50'. Grande passe de Otávio para André Silva, mas a má recepção permite a recuperação de bola por parte da equipa do Estoril.

49'. Parece estar mais concentrada nesta segunda parte a equipa de Fabiano Soares.

47'. Volta a entrar forte o FC Porto.

45'. Substituição: Sai Varela entra Adrian Lopez

SEGUNDA PARTE

Veremos como corre esta segunda parte! Fique connosco!

Domínio azul e branco, ainda assim não é forte o suficiente para fazer alterar o placar do resultado. O FC Porto tem tido muitas oportunidades e conta com 9 cantos e um número incontável de defesas e cortes por parte da equipa canarinha. A verdade é que diferença de golos não há.

INTERVALO

44'. MOREIRA! Voltou a negar o golo a André Silva o guarda-redes do Estoril!

70% de posse de bola para os Dragões.

42'. MOREIRA! Cruzamento de Maxi para um remate de primeira de Corona, à figura do guarda-redes.

41'. Lucas Farias! Maxi ganha na ala o espaço para fazer o cruzamento rápido e Farias volta a evitar que a bola chegue ao pé de André Silva.

37'. Cruzamento de Maxi volta a cortar Farias!

36'. Casillas a tirar! Passe de Matheus para Esiti que remata, obrigando Casillas à primeira defesa complicada da noite para o lado azul e branco.

35'. Canto batido por Layún, cabeceia Felipe, a bola sai por cima da baliza de Moreira.

34'. Livre de Layún, tira a defesa canarinha!

32'. Remate de Diogo Amado, para uma defesa segura de Casillas!

Oito remates do FC Porto contra apenas um do Estoril.

26'. TIAGO CARDOSO! Depois de um passe de Corona para Layún, valeu o corte do central canarinho a evitar o cruzamento.

23'. Á BARRA!!! Dankler cabeceia para cortar o passe de Layun para André Silva e a bola acaba por ir embater na barra!

22'. Remate de Felipe Augusto, a bola sai ao lado... estava muito longe da área o médio do Estoril.

20'. O Porto vai dominando.

17'. Dankler!! Novo corte essencial do defesa canarinho! Desta vez foi para evitar o remate de André Silva.

17'. MOREIRA ! Remate forte de Otávio defendeu Moreira!

16'. Grande jogada de Otávio! Era para Corona, cortou no último segundo Dankler!

13'. Mais sorte que juízo!! A defesas do Estoril nem sabe como fez o corte depois do cruzamento de Varela! André Silva estava à espera.

11'. O Porto continua a pressionar muito a equipa do Estoril.

8'. MOREIRA! Salva o guarda-redes do Estoril! Marcano cabeceou e não fosse o guarda-redes o golo era certeiro.

7'. OTÁVIO! Canto para ser cabeceado e o portista atira por cima da barra.

7'. Cruzamento de Corona, era para Varela outra vez, mas Joel tirou no último segundo a evitar a chegada do jogador português!

4'. Cruzamento de Corona, era para Varela, mas o extremo não chegou a tempo.

2'. Os dragões arrancam com o jogo a obrigar o Estoril a encostar às cordas.

INICIO DO JOGO

Minuto de Silêncio no Dragão.

20:19. De regresso aos balneários.

20:17. Onze do Estoril: Moreira; Lucas Farias, Thiago Cardoso, Dankler, Joel; Taira, Esiti, Diogo Amado; Alisson, Felipe Augusto, Mattheus Oliveira

19:55. Tudo a aquecer no Dragão.

19:54. Também os guarda-redes portistas já aquecem.

19:50. Já aquecem os guarda-redes do Estoril.

19:36. Casillas; Maxi, Felipe, Marcano, Layun; Herrera, Rúben Neves, Otávio; Varela, André Silva, Corona.

19:35. Já temos onze do FC Porto!

19:25. Portas abertas no Dragão, quando falta menos de uma hora para o inicio da partida.

19:15. Alex Telles também não poderá jogar esta noite. Foi expulso no jogo de Vila do Conde.

18:00. A arbitragem esta noite estará a cargo do bracarense Luís Ferreira.

O Juiz Luís Ferreira irá apitar a partida desta noite | Foto: Record

17:45. Já Fabiano Soares, acredita que os canarinhos poderão vir a surpreender. “Vai ser um jogo difícil, complicado, mas podemos causar a surpresa. É um bom momento para jogarmos no Dragão porque é o início. Jogue quem jogar vai ser uma equipa muito forte e, com os adeptos a fazer pressão, será sempre complicado enfrentar o FC Porto. A motivação dos jogadores será extra para jogarem em Roma e querem demonstrar ao Nuno que podem jogar. Fizemos uma estratégia boa para vencer.”

Fabiano Soares diz que a equipa está preparada

17:30. Na antevisão da partida desta noite, Nuno Espírito Santo garantiu que os seus jogadores estão focados nesta segunda jornada e que só depois será tempo de pensar na segunda-mão com a Roma. “O campeonato é a melhor maneira de garantirmos que no próximo mês de agosto de 2017, não se jogue o play-off da Champions é através do campeonato. Nós na próxima época queremos estar na Liga dos Campeões e queremos estar lá da melhor maneira, pela via mais importante, entrando diretamente na fase de grupos. Para isso é preciso vencer o campeonato, começando já a fazê-lo frente ao Estoril.”

Espirito Santo garante que os jogadores estão focados na partida desta noite

17:15. No que aos convocados diz respeito, destaque para as ausências do ex-Estoril, Evandro e de Depoitre por lesão do lado do FC Porto.

Evandro não vai poder jogar contra a antiga equipa

17:00. Os azuis e brancos perderam três dos sete últimos encontros disputados em casa, a contar para o campeonato, já a equipa da linha, tem duas derrotas consecutivas nos últimos dois jogos que realizou.

16:30. Já o FC Porto chega com a moral em altas à partida desta noite. No jogo de abertura da temporada, os azuis e brancos venceram o Rio Ave por 3-1 e garantiram os primeiros 3 pontos para o Campeonato, já na passada quarta feira, a equipa de Nuno Espirito Santo mostrou novamente serviço frente à AS Roma depois de ter empatado a uma bola para o play-off de acesso à fase de Grupos da Lia dos Campeões.

Dois jogos e nenhuma derrota oficial para a equipa de Nuno Espirito Santo

16:15. O Estoril chega ao jogo desta noite depois de na primeira jornda ter sofrido uma derrota frente ao Feirense por 2-0. As muitas mudanças no plantel e a falta de coordenação no ataque canarinho ditaram o resultado final, naquele que foi um jogo com um só sentido.

16:00. O Estádio do Dragão recebe o primeiro jogo para o campeonato desta nova temporada. E é esperada uma casa composta para o jogo desta noite.