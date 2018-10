Avalanche goleadora no Afonso Henriques: Vitória SC bate Paços por 5-3

O duelo inaugural da ronda 3 da Liga NOS contou com um furacão de golos. No Estádio D. Afonso Henriques, o Vitória SC recebeu e bateu o Paços de Ferreira por 5 bolas a 3 numa partida verdadeiramente louca, onde logo ao minuto 1 se percebia que muitos tentos viriam a ser festejados. Ainda mal o juíz da partida tinha dado o apito inicial e já o Paços inaugurava o marcador por intermédio de Andrézinho. 4 minutos volvidos e o vimaranense Marega chegaria à igualdade, dando início a um espectáculo soberbo do desporto rei. Instantes depois, o azar bateu à porta de Mateus Silva que, num lance infeliz, colocou o esférico na própria baliza, colocando o Vitória pela primeira vez em vantagem na partida.

Os vimaranenses baixaram o ritmo infernal dos minutos iniciais e o 2-1 foi o resultado até ao apito para o intervalo. A segunda parte viria a contar com mais 5 golos e foi o Guimarães a entrar com a corda toda na etapa suplementar. Os homens da casa fizeram o gosto ao pé por 3 vezes em apenas 18', valendo os tiros certeiros de Marega, Hurtado e Tiquinho Soares. O Vitória chegava a um score de 5-1 e faltava ainda cumprir-se cerca de meia hora para terminar o fernético duelo. O foco vimaranense esteve em Marega, que bisou e é já o melhor artilheiro da Liga NOS.

Para quem pensava que o Vitória iria aumentar a vantagem, fica o registo para mais 2 tiros certeiros do Paços, que ainda vieram causar incerteza no resultado. Aos 70 e aos 75 minutos, Pedrinho Moreira foi o rosto de revolta dos castores e fez os golos que acabariam apenas por atenuar o desaire que se viria a verificar após o apito final. O 5-3 espelhou um jogo emotivo, bem jogado e com 8 apaixonantes tentos.

De salientar ainda que o Vitória SC subiu provisoriamente à liderança da Liga NOS com os mesmos 6 pontos de Sporting e Porto.