Braga x Gent: guerreiros do minho empatam sem chama

O único representante luso na fase de grupos da Liga Europa não teve arte nem engenho para somar 3 pontos. O Estádio AXA foi o palco do Braga x Gent, com uma moldura humana miserável de pouco mais de 8 000 espectadores. Os belgas não tiveram receio de assumir as rédias do jogo e entraram nas 4 linhas a todo o gás. Ao minuto 6 o Gent beneficiou de um livre, e na conversão Milicevic bombardeou as redes de Matheus, fazendo o 0-1.

Os arsenalistas reagiram ao tento sofrido, mas só ao minuto 24 chegaram à igualdade. O central André Pinto subiu mais alto que a defesa belga e cabeceou para o empate. A segunda parte foi repartida, mas foi o Gent que mostrou ter mais dinâmica e oportunidades, aproveitando a exibição cinzenta do Braga. A jogar em casa, os lusos poderiam ter lutado mais, mas perante tanta desinspiração, um ponto acaba por ser positivo.