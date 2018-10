Ronaldo e o futuro de João Mário: «Vão ver do que ele é capaz»

Numa entrevista conjunta aos jornais "Marca" e "Gazzeta dello Sport", Cristiano Ronaldo abordou o futuro do colega de seleção João Mário, recentemente transferido do Sporting para o Inter de Milão.

«Já é um verdadeiro valor acrescentado: trata-se de um jogador muito bom e vão ver o quanto é que ele é capaz de fazer.», referiu, confessando, ainda, ter falado com o médio sobre a nova aventura em Itália.

«Conversámos e ele disse-me que a equipa tem grandes jogadores, que o campeonato italiano é muito difícil, mas que se está a adaptar bem. Ainda não conhece a língua italiana, mas em poucos meses será capaz de o fazer.», frisou.

Recorde-se que João Mário tem apenas 23 anos, uma enorme margem de progressão pela frente e foi um dos principais destaques da seleção das quinas no campeonato europeu deste verão e do plantel do Sporting, na época passada.