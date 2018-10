Surpresa na Taça: Santa Clara elimina Rio Ave nas grandes penalidades

Em dia de eleições nos Açores foi o clube da região, o Santa Clara, que conquistou maioria absoluta diante o Rio Ave. Os açoreanos dominaram globalmente o jogo e o Rio Ave continua a apresentar pouca dinâmica no seu futebol. A pressão alta e o domínio do Santa Clara resultaram em golo ao minuto 33 por intermédio de Rafael Batatinha. O Rio Ave demorou a reagir e foi já perto do minuto 90 que Heldon restabeleceu a igualdade, contra a corrente de jogo.

No prolongamento, as equipas arrastaram todas as decisões para as grandes penalidades. Na lotaria dos penalties, o Santa Clara foi justamente mais feliz, valendo Diogo Ribeiro, que converteu o castigo máximo que decidiu a eliminatória a favor dos insulares. Desde que venceu o Sporting, o Rio Ave não mais venceu, e esta eliminação precoce na prova rainha do futebol luso coloca Capucho numa situação muito desconfortável. O Santa Clara venceu justamente e é caso para dizer que houve festa da Taça nos Açores!