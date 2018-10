Sporting: as ausências de Jesus

Jorge Jesus tem, neste momento, cinco dores de cabeça dentro do plantel. O número de lesionados do Sporting parece não parar de aumentar e o técnico terá mesmo de encontrar uma solução para o jogo de amanhã com o Borussia de Dortmund.

Petrovic lesionou-se no jogo com o Famalicão e é baixa confirmada, mas também Jefferson e Bruno Paulista não poderão jogar amanhã. Os brasileiros estão de fora da convocatória por culpa de uma entorse no tornozelo direito e por uma cirurgia dentária respectivamente.

A juntar a estas três ausências também é conhecido que Adrien Silva recupera de uma cirurgia ao joelho esquerdo e que Spalvis tem uma lesão no joelho direito.

Uma coisa é certa, até às 19:45 horas de amanhã, Jesus tem de encontrar solução para colmatar as ausências de cinco das estrelas do plantel leonino.