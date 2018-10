Oficial: Cristiano Ronaldo, Messi e Griezmann candidatos a melhor jogador do mundo

Depois de conhecidos os treinadores nomeados para receber a distinção de melhor do ano, onde se encontra o selecionador Nacional, Fernando Santos, ficaram conhecidos os 3 jogadores nomeados para a distinção de melhor do ano 2016. Não é surpresa que Cristiano Ronaldo componha este lote, conseguindo a 9ª nomeação em 10 anos, onde já conquistou 3 vezes a distinção. De facto, é altamente provável que o jogador madeirense consiga a 4ª, depois de se consagrar Campeão Europeu por Portugal e de ter vencido a Liga dos Campeões pelo Real Madrid.

Os concorrentes de CR7 são Messi, o seu rival do Barcelona que é nomeado pela 10ª vez, e Griezmann, jogador do Atlético de Madrid, que entra pela primeira vez no top 3 de melhores jogadores do mundo. Os resultados serão conhecidos dia 9 de Janeiro, na gala da FIFA, que será realizada em Zurique.