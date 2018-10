Taça de Portugal: Hat-trick de Mitroglou leva Benfica para as meias-finais

A história deste encontro conta-se pelo golos, que foram surgindo ao longo dos 90 minutos. A eficácia do Benfica ficou bem vincada na primeira parte, aproveitando as três oportunidades de que dispôs, para ir aumentando o marcador. O primeiro golo apareceu aos vinte minutos, num cruzamento de Nélson Semedo interceptado pela defesa do Leixões, com a bola a sobrar para Pizzi, que de primeira bateu Assis.

Dez minutos volvidos e o 2-0 com André Almeida a cruzar na esquerda, Mitroglou não toca no esférico e este entra na baliza, dando ao português o seu primeiro golo ao serviço das águias. Aos 38' minutos chegou o 3-0 com Jonas a rematar na recarga a um remate de Mitroglou defendido por Assis. Em cima do intervalo a equipa de Matosinhos, reduziu a desvantagem por intermédio de Porcellis, que correspondeu da melhor maneira a um centro de Fati.

A segunda parte começou com Jonas a atirar a bola de cabeça na trave leixonense. Em cima da hora de jogo grande penalidade a favor do Benfica, por falta de Belly sobre Zivkovic. Na transformação Mitroglou não deu hipóteses a Assis e fez o 4-1, porém o Leixões voltaria a reduzir o marcador sete minutos depois, outra vez com os mesmos protagonistas, Fati na assistência e Porcellis a facturar.

No entanto os festejos da formação nortenha duraram quatro minutos, já que depois de um lance individual na direita, Zivkovic remata, Assis não segura e Mitroglou bisou no encontro. Já em tempo de compensação foi a vez de Carrillo cruzar na esquerda e Mitroglou só teve de empurrar e confirmar assim o hat-trick. Agora nas meias-finais o Benfica vai ter pela frente o Estoril, numa eliminatória que a ser jogada em dois jogos.