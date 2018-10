Benfica x Arouca : a pior assistência da época na liga

Os dois golos de Mitroglou e a terceira machadada dada por André Carrillo trouxeram alegrias aos adeptos encarnados, mas a verdade é que no Estádio isso não foi sentido da mesma maneira.

No jogo de ontem, os tri-campeões nacionais registaram a pior afluência da temporada em jogos para o campeonato. Com 46.263 adeptos presentes nas bancadas, o jogo com o Arouca conseguiu superar o pior registo da temporada em termos de assistência (com o Nacional foi primeira vez em que os encarnados tiveram menos de 50 mil pessoas presentes).

A explicação? Acredita-se que o facto de a partida estar a ser realizada a uma sexta feira e a recepção ao Dortmund ser na próxima terça não ajudem em nada aos números registados na noite passada.