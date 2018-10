Semana louca de Champions: 4 jogos, 21 golos e uma epopeia do desporto

A terça-feira de Liga dos Campeões contou com dois jogos verdadeiramente empolgantes. Em Itália, a esperança do Nápoles ainda assustou o Real Madrid, mas os merengues, impulsionados pelo capitão, Sérgio Ramos, deram a volta ao marcador e venceram 1-3. Em Inglaterra, o Arsenal esteve quase 60 minutos em vantagem, mas a avalanche goleadora do Bayern provou que não precisava de muito tempo para fixar o resultado em 1-5. Deste dia, foco para a coragem do Nápoles e a eficácia de Ramos e, claro, o atropelamento alemão em Londres.

A quarta-feira de estrelas ficará eternamente na memória de qualquer apaixonado pelo futebol. Em Camp Nou, o Barcelona entrou em campo, dominou, fintou e rematou, mas acima de tudo acreditou que o impossível não existe. Depois da trágica noite de Paris, o Barça escreveu na segunda mão, se não a mais épica, uma das Histórias mais épicas do clube. A tripla MSN e companhia demoliu o PSG por 6-1 e fez as bancadas explodirem de alegria. Em Dortmund, o Benfica entrou em vantagem e chegou ao intervalo com a eliminatória empatada. Na segunda metade, o Borussia depenou a águia mais 3 vezes e fixou o score em 4-0, numa noite em que Ederson foi novamente o melhor dos encarnados.

O balanço dos dois dias de Champions resumem a chama e a beleza da prova: em apenas 4 jogos foram festejados 21 golos. É por isto que o futebol é inegavelmente o desporto rei!