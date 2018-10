Mundial 2018: Brasil garante apuramento e festeja com vodka russa

Na madrugada desta quarta-feira o Brasil voltou a dar show na fase de apuramento para o Mundial do próximo ano. Os canarinhos receberam o Paraguai e inauguraram o marcador logo ao minuto 34. O médio Coutinho fez o gosto ao pé, concluindo uma jogada lindíssima do colectivo.

Na segunda metade, Neymar falhou uma grande penalidade, mas ampliou para 2-0 pouco depois, levando as bancadas ao rubro. A fechar as contas, Marcelo concretizou o 3-0 final, e até Ederson, que estava no banco, festejou.

A vitória do Perú diante o Uruguai apurou automaticamente o Brasil, que leva já uma vantagem de 9 pontos para o segundo classificado. Os brasileiros são assim a primeira nação a juntar-se à Rússia no Mundial que está a 1 ano de começar.