Ederson vs Casillas - os menos batidos da Liga

Começando pela baliza dos da casa. Rui Vitória vai colocar em jogo Ederson, que tem tido uma época de sonho, com excelentes exibições no campeonato e a brilhar na Liga dos Campeões. As suas exibições valeram-lhe a chamada à seleção brasileira por parte de Tite.

A verdade é que a defesa do Benfica não é tao segura como o ano passado, os adversários da equipa encarnada têm por jogo pelo menos duas ou três oportunidades claras de golo, mas o jovem brasileiro tem resolvido muitos problemas que a defesa tem demonstrado, e isso é o que tem elevado Ederson para outro patamar.

Sobre Ederson, Roberto Rivelino Silva, autor do projeto «O Mundo dos Guarda-Redes», em declarações ao site ZeroZero, disse que «é um guarda-redes que está numa realidade diferente da que estava há dois anos atrás e entrou no Benfica para decidir e pronto para decidir, inserido nas ambições de jogo da equipa. Tanto com o Hugo Oliveira (antigo treinador de guarda-redes das águias) como com o Luís Esteves (atual técnico de guarda-redes encarnado) está a mostrar capacidades para um futuro brilhante como guarda-redes de equipa dominante».

A proteger a baliza portista vai estar o experiente Casillas, que teve uma grande evolução do ano passado para este, tem tido um ano muito bom. As grandes exibições da defesa do FC Porto têm dado confiança ao espanhol e vice-versa.

«O crescimento exibicional do Iker Casillas vem já desde a temporada passada – afirma Roberto Silva - os seus erros de rendimento foram corrigidos e conseguimos reparar que melhorou bastante», revelou ao ZeroZero.

Aos 35 anos, Casillas é dono e senhor das redes do FC Porto e as exibições recentes têm merecido elogios vários por parte das imprensas internacionais, mas mesmo assim não convence Lopetegui, que continua a não o chamar para a seleção.

Sábado vamos ter um grande clássico e estes dois senhores vão ter um papel muito importante para as suas equipas. Este vai ser um dos duelos dentro do clássico e vai ser muito interessante de ver.