Sporting: Doumbia será reforço para o ataque

O craque dianteiro de 29 anos, Doumbia estará mesmo perto de ser reforço para Jorge Jesus. A Roma irá ceder o costa marfinense por uma temporada e os verde e brancos garantem um verdadeiro matador para alinhar com Bas Dost ou para ser alternativa válida ao holandês.

Doumbia cruzou-se com os leões de Jesus em 2015 ao serviço do CSKA de Moscovo tendo feito estragos na defesa felina ao ser determinante no afastamento da equipa lusa da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O avançado é móvel e muito forte fisicamente e representará sem dúvida uma mais valia para a competitividade da Liga NOS.