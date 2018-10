Ruben Guerreiro é o novo campeão nacional de estrada na categoria de elites. O ciclista da Trek foi o primeiro a ultrapassar a meta em Gondomar, superiorizando-se a Rui Vinhas (W52-FC Porto), vencedor em título da Volta a Portugal, e a Ricardo Vilela da Manzana Postobon.

No dia que marcou o fim dos campeonatos nacionais de ciclismo deste ano, Ruben Guerreiro foi o mais forte na prova rainha. Prova esta marcada pela dureza do percurso que fez com que apenas 18 ciclistas tenham terminado. Um ano depois de se ter sagrado campeão nacional de sub-23, Guerreiro quase que ‘renova’ o seu título, mas um passo acima, na categoria de elites.

Um dos mais ativos foi Tiago Machado, ciclista da Katusha e que vai participar no Tour, muito atacante ao longo de todo o percurso. O azarado do dia foi o novo campeão nacional de contra-relógio, Domingos Gonçalves, que mostrou estar em grande forma e atacou de longe e ia ao encontro de ganhar também a prova de estrada quando, na última volta do percurso, caiu e hipotecou todas as suas hipóteses.

A próxima prova para acompanhar ao detalhe é a grande Volta a França, que se inicia já no próximo sábado, dia 1 de Julho.