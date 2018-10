É caso para dizer que a hegemonia da Juventus em Itália está ameaçada. O AC Milan continua a investir fortemente no reforço do plantel, tendo oficializado este domingo a aquisição do argentino Lucas Biglia.

O contrato será válido por três temporadas e será mais um craque a juntar-se a Bonucci ou André Silva. As investidas do clube milionário não ficarão por aqui, sendo esperado um reforço sonante para o ataque nos próximos dias.