Benfica: Douglas perto das águias

O jovem brasileiro estará pertíssimo de ser o substituto de Nélson Semedo. Douglas é um lateral direito de elevada criatividade ofensiva e poderá ser um reforço interessante para o plantel de Rui Vitória. O Barcelona estará disponivel para ceder o jogador por uma época, com uma opção de compra obrigatória no final da cedência.

De referir que foi precisamente a contratação de Semedo que abriu as portas de saída a Douglas, depois de várias épocas em que raramente vestiu a camisola do Barça. Na Luz, André Almeida será o principal rival de Douglas na lateral, uma fez que Pedro Pereira parece não entrar nos planos do técnico encarnado.