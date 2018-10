Oficial: Keita e Jovetic reforçam ataque do Monaco

O dianteiro Keita deixou a Lazio de Roma e está a caminho do Monaco para rubricar um vínculo até Junho de 2022. O jogador de 22 anos tem um talento enorme e será sem dúvida uma mais valia para rivalizar com o PSG de Neymar e Cavani.

O Monaco de Jardim garantiu também Jovetic, um montenegrino que dispensa apresentações e que chega a França proveniente do Inter de Milão.

O adversário do Porto na Champions está a pouco e pouco a colmatar as saídas sonantes do plantel e poderá ainda avançar com uma proposta por William Carvalho até ao fecho do mercado.