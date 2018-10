Bola de Ouro 2017: fique a conhecer os 30 nomeados

A revista francesa France Football anunciou, esta segunda-feira, os 30 nomeados para a Bola de Ouro 2017. Numa lista divulgada de forma faseada ao longo do dia, França é o país mais representado, com 4 atletas, seguido da Bélgica, do Brasil e de Espanha, cada um com 3 jogadores eleitos.

Como tem sido habitual nos últimos anos, a Bola de Ouro deverá ser, mais uma vez, disputada por Cristiano Ronaldo e Messi. De facto, uma vez que o troféu tem por base o desempenho dos jogadores durante o ano civil, Cristiano Ronaldo parte com alguma vantagem para a conquista da quinta Bola de Ouro (depois das vitórias de 2008, 2013, 2014 e 2016): em 2017, o internacional português foi determinante na conquista da Liga Espanhola, da Liga dos Campeões e das Supertaças Espanhola e Europeia, acumulando, ainda, vários recordes a nível pessoal. Por outro lado, embora não tenha conseguido vencer nenhuma das referidas provas a nível coletivo, Lionel Messi - que já conta com 5 Bolas de Ouro - venceu a Taça de Espanha e também conta com um registo bastante positivo a nível individual, prolongando o registo de melhor marcador do campeonato espanhol em 2016/17 para um bom início de época em 2017/18, onde já conta com 14 golos em apenas 11 partidas.

Recorde-se que este prémio - cuja primeira edição remonta a 1956 e que era restrito a atletas europeus até 1995 - chegou a constituir um prémio unificado da FIFA e da revista francesa France Football (FIFA Ballon D'Or), entre 2010 e 2015. No entanto, este acordo terminou em 2016, pelo que o troféu é, desde o ano passado, atribuído separadamente, sendo feita uma distinção entre a Bola de Ouro e a cerimónia "The Best FIFA Football Awards", organizada pela FIFA.

Consulte aqui a lista completa dos 30 nomeados:

Guarda-redes: Buffon (Juventus e Itália), De Gea (Manchester United e Espanha) e Oblak (Atlético de Madrid e Eslovênia);

Defesas: Marcelo (Real Madrid e Brasil), Sergio Ramos (Real Madrid e Espanha), Hummels (Bayern de Munique e Alemanha) e Bonucci (AC Milan e Itália);

Médios: Philippe Coutinho (Liverpool e Brasil), Modric (Real Madrid e Croácia), Kanté (Chelsea e França), Mertens (Napoli e Bélgica), De Bruyne (Manchester City e Bélgica), Toni Kroos (Real Madrid e Alemanha), Hazard (Chelsea e Bélgica) e Isco (Real Madrid e Espanha);

Avançados: Neymar (PSG e Brasil), Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portugal), Messi (Barcelona e Argentina), Dybala (Juventus e Argentina), Luis Suárez (Barcelona e Uruguai), Lewandowski (Real Madrid e Polónia), Kane (Tottenham e Inglaterra), Dzeko (Roma e Bósnia), Griezmann (Atlético de Madrid e França), Sadio Mané (Liverpool e Senegal), Falcao García (Monaco e Colômbia), Aubameyang (Borussia Dortmund e Gabão), Cavani (PSG e Uruguai), Benzema (Real Madrid e França) e Mbappé (PSG e França).

Continue a acompanhar a atualidade desportiva aqui, em Vavel Portugal.