Portugal é campeão da Europa

O jogo era contra a Espanha, campeã da Europa 7 vezes, sendo que 4 delas seguidas. Para chegar até aqui, Portugal eliminou a Rússia por 3-2, enquanto que os espanhóis venceram o Cazaquistão nas grandes penalidades por 3-1.

Primeiro minuto e Ricardinho coloca Portugal em vantagem, vantagem essa que durou 19 minutos. A 1 minuto do fim da primeira parte, Cary demora a chegar à bola e Tolrà empata para 'nuestros hermanos'.

Segunda parte começa muito intensa com André Sousa a negar o golo a Miguelín. Pouca bola para a equipa das quinas mas mesmo assim o empate foi-se mantendo até que Lin, sozinho ao segundo poste, faz a reviravolta no marcador ao minuto 32.

Portugal tinha de correr atrás do prejuízo, com Sedano a negar o golo por enúmeras vezes. Até que Bruno Coelho empata ao minuto 39.

O jogo seguiu em prolongamento com 5 minutos para cada lado. Na primeira parte o jogo esteve repartido, com oportunidades para cada lado.

A segunda começa com Ricardinho a sair lesionado. Sem o melhor do Mundo, Portugal chega ao golo a 55 segundos do final da partida por Bruno Coelho.

Portugal sagra-se assim Campeão da Europa em futsal pela primeira vez na história.