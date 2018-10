FCPorto x Rio Ave, assim foi o final de tarde no Dragão

Esperamos que tenha gostado do acompanhamento, votos de um bom final de Domingo!

O Porto sobe ao primeiro lugar com 58 pontos, com mais dois pontos que o Benfica. Os azuis e brancos têm, no entanto, que concluir o que resta do jogo com o Estoril. O Rio Ave mantém o quinto lugar e vê o Desportivo de Chaves aproximar-se, ficando o emblema flavianse a 3 pontos dos vilacondenses.

92´: Carlos Xistra apita para o final do jogo no Dragão. O Futebol Clube do Porto vence com números claros o Rio Ave (5-0). Sérgio Oliveira, Soares por duas vezes, Marcelo na própria baliza e Marega fizeram os golos nesta final de tarde na cidade invicta.

Serão jogados mais 2 minutos no Estádio do Dragão.

90´: Brahimi (Porto) preferiu rematar em vez de passar a bola e o remate embateu contra um adversário que desviou a bola.

87´: Quase o sexto para o Porto! Hernâni (Porto) remata atirou forte num remate que passou ligeiramente ao lado.

85´: Maxi Pereira rematou, a bola tabelou num defesa do Rio Ave e sobrou para Soares, que encostou ao 2.º poste.

85´: GOOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOO! Soares vê a decisão do árbitro ser retirada depois de este ouvir as indicações do VAR. Está feito o 5-0!

84´: Golo anulado a Soares (Porto) por suposto fora de jogo. Carlos Xistra agurda indicações do VAR...

83´: É a vez do Rio Ave esgotar as alterações disponíveis. Saiu João Novais e entrou Pedro Moreira.

80´: A equipa do Porto esgota as substituições. Saiu Corona e entrou Hernâni.

78´: Saiu Guedes na equipa do Rio Ave para dar lugar a Gabrielzinho.

76´: Óliver (Porto) remata e Cássio (Rio Ave) agarra no relvado com facilidade.

75´: Grande oportuinade para o Porto aumentar ainda mais a vantagem. Passe de morte de Óliver (Porto) e Brahimi tenta colocar o máximo possível o remate acabando este por sair muito perto do poste esquerdo da baliza defendida por Cássio (Rio Ave).

73´: Diogo Dalot (Porto) estreia-se no campeonato pelos azuis e brancos. Saiu Alex Telles.

72´: Na sequência da falta de Nélson Monte, mais uma assistência para Alex Telles (Porto)! Cruzamento com conta peso e medida e Marega (Porto) a aparecer livre de marcação e a cabeçear para o 4-0 dos portistas.

72´: GOOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOO! Marega faz o 4-0!

71´: Saiu Sérgio Oliveira no Porto e entrou Óliver Torres.

70´: Amarelo para Nélson Monte (Rio Ave) por falta sobre Soares.

69´: Primeira substituição na partida. Saiu Óscar Barreto e entra Nuno Santos na equipa vilacondense.

68´: Amarelo para Sérgio Oliveira (Porto) que parou em falta Péle (Rio Ave).

66´: Francisco Geraldes (Rio Ave) tenta surpreender Casillas (Porto) com um remate ainda muito longe da baliza. O guarda redes espanhol agarra a bola com segurança.

65´: Bom trabalho de Corona (Porto) a tirar Yuri Ribeiro (Rio Ave) do caminho e a rematar em jeito de fora de áre com o remate a sair perto da baliza do Rio Ave.

62´: Alex Telles (Porto) cobra o canto curto para a entrada da área e Sérgio Oliveira (Porto) remata contra a defesa do Rio Ave.

61´: Passe por cima da defesa do Rio Ave por parte do mexicano Herrera (Porto), Brahimi (Porto) recebe a bola e tenta o remate que sai muito por cima da baliza de Cássio (Rio Ave).

Estão 42.127 no Dragão esta noite, números confirmados há instantes.

57`: Livre à esquerda do ataque do Rio Ave com Herrera (Porto) a fazer um bom corte evitando o desvio de Guedes (Rio Ave) para o fundo da baliza.

54´: Mais um remate de João Novais (Rio Ave) a obrigar Casillas (Porto) a ir ao relvado fazendo uma defesa segura.

52´: Vão aquecendo Óliver Torres, Hernâni e Diogo Dalot para o lado dos portistas.

49´: Primeiro canto da segunda parte para o Porto para Alex Telles bater. Soares cabeceia de novo, desta vez muito ao lado da baliza e sem perigo.

47`: Grande pontapé de João Novais (Rio Ave) na sequência de um livre direto com Casillas atento a fazer uma boa intervenção.

19:02. Começa a segunda parte no Estádio do Dragão sem qualquer alteração nas equipas.

Tempo de intervalo no encontro, o Futebol Clube do Porto vai vencendo por 3-0 com golos de Sérigo Oliveira, Soares e Marcelo na própria baliza. Daqui a pouco, recomeça a partida.

45´: Termina a primeira parte no Dragão com o Porto a realizar 45 minutos avassaladores e a levar para os balneários uma vantagem confortável de 3 golos. 3-0 é o resultado ao intervalo.

42´: Corona (Porto) remata à entrada de área mas o guarda redes do Rio Ave resolve com facilidade.

40´: Melhor momento do Rio Ave no jogo! Boa arrancada de Yuri Ribeiro (Rio Ave) que entra na área do Porto e cruza dentro da área com Guedes (Rio Ave) já pronto para encostar quando surge o corte decisivo de Alex Telles (Porto). Canto para os vilacondenses.

36´: Amarelo para Corona (Porto). O mexicano falha o encontro com o Portimonense, por ter atingido uma série de 5 cartões amarelos.

33´: Jogada pela esquerda entre Brahimi e Marega com o maliano a cruzar atrasado. Marcelo (Rio Ave) estica-se para cortar a bola e acaba por colocá-la na própria baliza. Com pouco mais de meia hora de jogo, os dragões vão vencendo já por 3-0.

33´: GOOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOO! Vantagem ampliada para os Dragões!

31´: Remate de João Novais (Rio Ave) por cima da baliza de Casillas (Porto).

27´: Cruzamento de Corona (Porto) a passar perto do poste da baliza de Cássio (Rio Ave). Brahimi estica-se todo para chegar à bola mas não consegue e passa o perigo para o Rio Ave.

24´: Rio Ave chega perto da baliza do Porto! Um erro de Herrera (Porto) permitiu jogada de Geraldes, este serviu Guedes mas o remate do avançado, já na área, foi intercetado por Marcano (Porto).

22´: Canto marcado por Alex Telles e Soares (Porto) foge à marcação de Lionn (Rio Ave) cabeçando de forma impiedosa para o fundo da baliza do Rio Ave. Está aumentada a vantagem dos dragões!

22´: GOOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOO! Está feito o segundo para o Porto!

17´: Na sequência de um canto, Cássio saiu mal da baliza, Herrera rematou e valeu ao Rio Ave a atenção de Marcelo, que em cima da linha de baliza negou o 2-0 para os dragões.

15´: À barra! Brahimi (Porto) faz um remate potente na sequência do livre direto. O guarda redes do Rio Ave consegue ainda tocar na bola levando-a a embater com estrondo na barra. Canto para o Porto.

14´: Falta perigosa de Tarantini (Rio Ave) à entrada da área sobre Soares (Porto). Sai o primeiro cartão amarelo do jogo para o número 8 do Rio Ave. Livre perigoso para os dragões.

12´: Falta de Pelé (Rio Ave). Sérgio Oliveira marca a falta rápido para tentar desmarcar Marega. A bola chega aos mãos de Cássio sem perigo.

7´: Bola contra a barreira, passa o perigo para a baliza do Porto.

6´: Falta de Herrera (Porto) sobre Francisco Geraldes (Rio Ave). João Novais vai cobrar o livre.

2´: O Porto começa o encontro da melhor maneira! Jogada pelo flanco esquerdo com Soares a receber mal um cruzamento mas a bola acaba por sobrar para Sérgio Oliveira que remata rasteiro e colocado de fora de área para o primeiro do encontro.

2´: GOOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOO! É do Porto!

18:00. Começa o encontro! Os azuis e brancos dão o pontapé de saída!

17.34. Sérgio Conceição relegou para a bancada Otávio que até tinha sido titular contra o Liverpool na quarta feira. Paulinho volta a ficar de fora das opções também e Diogo Dalot marca a sua primeira presença no banco de suplentes para o campeonato.

17:19. Carlos Xistra é o árbitro principal. O juiz de Castelo Branco terá Jorge Cruz e Miguel Aguilar como assistentes, além de Renato Gonçalves como quarto árbitro. Rui Oliveira é o responsável e destacado para o vídeo-árbitro.

17:12. Miguel Cardoso, o técnico dos vilacondenses deixou no banco Makaridze, Pedro Moreira, Diego Lopes, Bruno Teles, Nuno Santos, Gabrielzinho e Marcão.

17:11. No banco de suplentes, Sérgio Conceição tem ao seu dispôr: José Sá, Hernâni, Óliver Torres, Gonçalo Paciência, Waris, Reyes e Diogo Dalot.

17:09. O Rio Ave vai alinhar com o seguinte onze: Cássio, Lionn, Marcelo, Nelson Monte, Yuri Ribeiro, Pelé, Tarantini, João Novais, Geraldes, Barreto e Guedes.

17:08. Equipa titular do FC Porto: Casillas, Maxi, Felipe, Marcano, Alex Telles, Herrera, Sérgio Oliveira, Corona, Brahimi, Marega e Soares.

17:07. Já há onzes oficiais! A equipa portista conta com uma grande novidade. José Sá perde a titularidade e Casillas é o guarda redes titular para esta tarde.

17:02. O Rio Ave encontra-se atualmente no 5º lugar do campeonato a 10 pontos do quarto classificado e no último jogo recebeu e venceu o Marítimo por 3-0.

17:01. O Porto chega a este jogo depois de uma pesada derrota a meio da semana para a Liga dos Campeões frente ao Liverpool. Sérgio Conceição pediu uma resposta forte dos jogadores e só a vitória permite aos portistas recuperar o primeiro lugar do campeonato.

17:00. Boa tarde! Estamos em direto com os olhos postos no Estádio do Dragão, onde se vai realizar o encontro entre o Futebol Clube do Porto e o Rio Ave FC a contar para a 23ª jornada da Primeira Liga portuguesa, com início marcado para as 18:00h.