Jorge Jesus: "Todos os jogos vão ser finais"

Jorge Jesus, treinador do sporting, alem de não ter levado os três pontos rumo a alvalade não esta descontente com o resultado: ” Foi um grande jogo, entre duas grandes equipas. Jogando no Dragão, tendo as oportunidades que tivemos nos últimos 10 minutos e não marcando, torna tudo mais difícil. Fomos melhores, principalmente na segunda parte. Mas saímos daqui com uma derrota, porque não fomos eficazes nas oportunidades que criámos.

O Sporting esteve muito bem, fez um excelente jogo, fez com que aparecesse mais um jovem [Leão], que deu bons sinais, e as três substituições que fizemos acrescentaram sempre mais à equipa”.

O mesmo salienta ainda que entende que agora será mais difícil, mas que nada está perdido para a equipa leonina e que além de o resultado negativo está contente com a prestação da equipa que lidera: “Criámos várias oportunidades, mas não conseguimos. A equipa esteve muito bem, fez dos melhores jogos fora de Alvalade, disputou o jogo taco a taco.

O que fica é a insatisfação do resultado. Está mais difícil. Estão 27 pontos em disputa, ainda tudo é possível. Depois há um apuramento para a ´Champions´ e ainda uma luta muito grande que temos de fazer. Há outras provas".

Por outro lado temos Sérgio Conceição, treinador do Porto, que está bastante contente com a prestação da sua equipa e diz que atingiram o objetivo pretendido, que era a vitória: “Foi decisivo ter marcado e ter sido eficaz. Penso que começámos o jogo bem, fizemos primeiros 15 minutos de grande qualidade. O Sporting mesmo nesse período nunca abdicou de fazer o seu jogo. O Sporting é uma equipa bem orientada, muito competitiva e com excelentes jogadores.

Fizemos o golo, fomos depois do 2-1 à procura de matar o jogo, querendo sempre ir à procura da baliza adversária. Foi um jogo competitivo, entre duas boas equipas do campeonato. Estamos felizes pelos três pontos, era o nosso objetivo. O jogo em termos estratégicos correu bem”.

Sérgio Conceição diz ainda que nada está perdido para a equipa leonina e que podem dar a reviravolta: “O Sporting não está fora do título. É uma equipa que já demonstrou ter alma e estofo, que quer vencer o campeonato. Sinto como treinador essa ambição e essa determinação. Ninguém está fora, continuam três equipas a lutar pelo título e vai ser assim até ao final.

Esses oito pontos são confortáveis em relação ao Sporting, mas estamos todos na luta. Um jogo pode mudar até o estado de espírito da equipa. Todos os jogos vão ser finais”.