Mas afinal quem é Rafael Leão?

Rafael Leão, luso-angolano, nasceu a 10/06/1999, há 18 anos e quase 9 meses. Natural da margem Sul, fez toda a formação, a partir dos 9 anos, no clube leonino, tendo-se sagrado campeão nacional pelos juvenis e pelos juniores.

A jovem promessa sempre se destacou pela qualidade acima da média e quando ainda tinha idade para ser juvenil, já treinava com a equipa B do Sporting CP. Talento que também despertou a atenção do técnico, Jorge Jesus, uma vez que chamou o jovem no jogo contra o Feirense, no dia 11 de fevereiro de 2018, fazendo assim a sua estreia pela equipa principal do Sporting.

Com a camisola do seu clube de sempre foi chamado à seleção nacional, onde participou no Euro sub 17, em 2016, em que fez 5 jogos e sagrou-se campeão, e no Euro sub 19, em 2017, onde alinhou em 5 jogos e marcou 1 golo com a camisola das quinas.

O camisola 93, que no clássico entrou para o lugar do lesionado Doumbia, só precisou de 2 minutos para empatar a partida e desde aí que é o centro das atenções, tornando-se no jogador mais jovem de sempre a marcar num clássico Porto - Sporting. Uma noite que poderia revelar-se ainda melhor caso não tivesse falhado uma oportunidade de golo mesmo no final da partida que poderia dar o empate ao clube de Alvalade.



Na verdade, nem por esta infelicidade os gigantes europeus deixam de andar de olho no jovem. Segundo O Jogo, Manchester United do português José Mourinho, PSG e Salzburgo já andam atentos a Rafael. Pela frente enfrentam uma cláusula de rescisão fixada em 45 milhões de euros e um contrato válido até junho de 2022.