"Um clássico é sempre difícil".

O técnico aproveitou para destacar o bom trabalho de Silas atual treinador do Belenenses e antigo seu jogador no clube de Belém, " o Belenenses com o SIlas e o Zé em 7 jogos têm 3 vitórias, três empates e uma derrota. O que é um sinal de evolução. Fico feliz porque vou encontrar dois jogadores que foram meus atletas e que agora vão ter uma carreira brilhante como treinadores".



Quanto à receita para ganhar o jogo em casa do adversário e da esperança de ainda estar na luta pelo campeonato, o técnico afirma que têm que "olhar para os nosso jogos e para o resto do campeonato que falta", mas que primeiro têm que "fazer um bom jogo em Belém, onde não é fácil fazer golos e temos que arranjar ideias e alternativas que têm que ser adequadas ao meu método".



Questionado sobre o clássico, para Jesus, o jogo dos adversários "vai ser difícil para eles e o nosso para nós. Tenho que pensar no meu resultado e não no dos adversários. Independentemente o que importa é ganhar em Belém". Sobre os lesionados, William, Piccini, Mathieu e Coentrão, admite que o único que tem hipóteses de recuperar é o Coentrão.



A sobrecarga de jogos do Sporting, com jogos para o campeonato e as demais competições, foi algo que o fez ir para a equipa de Alvalade, uma vez que o fez para que "pudesse estar perto dos rivais e disputar as competições. Queremos é chegar ao fim e ganhar mais alguma".



Após a utilização dos três centrais no jogo contra o Atlético de Madrid em Lisboa, o técnico justifica que "cada jogo tem a sua história (estratégia e tática) porque nenhum é igual ao outro. Aqui tem-se a dificuldade em perceber que jogar com 3 centrais é um sistema mais defensivo e é mentira. É um sistema muito difícil de trabalhar e não é para todos os jogadores nem para todos os treinadores", caso tivesse Mathieu pronto para jogar amanhã era capaz de lancar essa ideia novamente, pois é "um sistema que tema ver com uma ideia ofensiva do jogo e as equipas portuguesas não estão habituadas a jogar assim umas contra as outras", mas admite que "Petrovic adapta-se a este jogo porque se sai muito bem e joga bem como central porque está habituado e tem conhecimento nesta posição assim como jogar como médio que tem sido sempre a posição dele na Sérvia". No entanto, tem noção da competitividade do campeonato português e que "cada vez mais é difícil ganhar fora de casa".



O jogo frente ao Belenenses vai ter lugar no estádio do Restelo, em Lisboa, às 20:15 e com transmissão em direto e exclusivo no canal Sport TV 1.