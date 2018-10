Fim do sonho: Portugal está fora do Mundial

O Uruguai ditou o fim da trajetória da seleção portuguesa neste campeonato do Mundo. As duas equipas encontraram-se esta tarde para disputar os oitavos de final em Sochi. Ricardo Pereira foi a grande novidade no 11 de Fernando Santos. Gonçalo Guedes também regressou à equipa titular.

A seleção nacional entrou bem no jogo e tomou conta da posse de bola logo a partir do apito inicial. Apesar disso, numa jogada de contra ataque iniciada por Cavani, o Uruguai inaugura o marcador ao minuto 7com o avançado do PSG a finalizar de cabeça. Grande entendimento entre Luis Suárez e Cavani.

A partir deste momento o Uruguai baixou as linhas e entregou a iniciativa de jogo a Portugal. No entanto, a seleção acusou dificuldades de finalização por culpa da falta de jogadores na área. Ronaldo e Gonçalo Guedes apareciam constantemente nas alas para criar profundidade de jogo, limitando as opções de finalização. Fernando Santos acabou por resolver esta situação com uma alteração tática ao intervalo.

A segunda parte mostrou mais do mesmo. Portugal com muita posse de bola e com a iniciativa atacante. Ao minuto 54 chegou um empate através de um canto. Pepe cabeceou a bola e restabeleceu a igualdade.

O empate durou pouco tempo. Ao minuto 62, novamente numa jogada de contra-ataque, Cavani remata em jeito e bate Rui Patrício. O facto de estar novamente por trás no marcador afetou a equipa portuguesa que procurou o golo até ao apito final. Portugal registou várias oportunidades mas não consegui chegar ao empate.

Assim, no mesmo estádio onde começou a campanha, termina o sonho dos portugueses.

O Uruguai segue para os quartos de final onde vai enfrentar a França.