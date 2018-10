Croatas vencem e chegam à sua primeira final

Histórico. Na noite desta quarta-feira, a Seleção Croata bateu a Inglaterra por 2-1, após prolongamento, e carimbou o passaporte para a final do Campeonato do Mundo da Rússia.

O conjunto orientado por Zlatko Dalic, no entanto, entrou praticamente a perder na partida. Logo aos 5 minutos de jogo, Kieran Trippier cobrou um livre de forma exemplar para colocar os britânicos na frente do marcador, com um excelente pontapé.

Só que a Croácia soube reagir e conseguiu restabelecer a igualdade já no segundo tempo, aos 68'. Sime Vrsaljko cruzou para a área inglesa, desde a direita, e Ivan Perisic, com uma finalização de classe, apontou o 1-1.

Tal como já tinha acontecido nos oitavos de final (diante da Dinamarca) e nos quartos (frente à Rússia), os croatas voltaram a levar a decisão para o prolongamento. Desta feita, contudo, sem necessidade de recorrerem às grandes penalidades para seguirem em frente. É que, à passagem do minuto 109, Mario Mandzukic aproveitou um excelente passe de cabeça de Perisic para fazer o gosto ao pé colocar a sua equipa na frente. Era a loucura no Luzhniki Stadium, em Moscovo.

A Croácia vai, desta forma, disputar, pela primeira vez na sua história, a final de um Mundial. O derradeiro jogo da competição da FIFA, diante da França, está agendado para as 16h deste domingo (15).

No dia anterior (sábado, 14, ás 15h), a Inglaterra irá disputar, com a Bélgica, o terceiro posto deste Campeonato do Mundo.