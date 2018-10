Sorte diferente para Gastão Elias e Pedro Sousa em Bastad

Pedro Sousa (136.º ATP) entrou a ganhar no primeiro jogo do quadro principal do ATP 250 de Bastad na Suécia que se disputa em terra batida. O tenista de Lisboa defrontou Radu Albot (93.º ATP) pela terceira vez na carreira, tendo sido as duas anteriores em torneios de categoria Challenger. O resultado final sorriu ao português de 30 anos que venceu com os parciais 6-4 e 6-3 ao cabo de uma hora e meia de jogo.

Gastão Elias (126.º ATP) não teve a mesma sorte, tendo sido obrigado a desistir por lesão na mão, ainda antes de entrar em campo.

Na próxima jornada, Sousa vai ter pela frente o espanhol Fernando Verdasco, atual número 33 da hierarquia mundial num jogo ainda sem horário marcado.