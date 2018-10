Mercado de transferências

Benfica:

Apesar do empresário negar a sua saída, Samaris, deverá mesmo não ser opção para Rui Vitória para esta nova época, pois com a contratação de Gabriel e quiçá de Ramires, o grego não terá posição na equipa. O Al-Hilal de Jesus pediu o seu empréstimo, mas a proposta não agradou muito ao jogador.

Seferovic é ainda uma incerteza no Benfica. A saída de Jonas iria ser uma boa notícia para o suíço, tendo em conta que poderia ser sinal que jogasse mais. No entanto, o brasileiro mantém-se na Luz e o avançado, ao que tudo indicava, deveria estar de fora das contas, mas foi uma das grandes surpresas na convocatória para o jogo no Bessa. Nesse jogo, nem Jonas, nem Castillo, estavam aptos para ir a jogo. Nesse cenário, Seferovic, poderá ser chamado mais vez a jogo.

As águias ainda não desistiram de Rafinha, segundo avança o Barcelona. O brasileiro tem uma cláusula de 25 milhões e a sua contratação dependerá da qualificação dos encarnados na Champions. Também na corrida pelo médio de 25 anos está o Bétis.

Gabriel estará quase certo no clube, mas ainda nada foi confirmado. O que se sabe é que o jogador até assistiu ao dérbi deste sábado no camarote, na Luz. O negócio poderá ser realizado em troca de 8 milhões para o Leganés e o médio de 24 anos poderá assinar por cinco temporadas.

De regresso ao Benfica poderá estar Ramires, dependendo da saída de Samaris ou até mesmo de Pizzi. O brasileiro não foi inscrito na Superliga chinesa e o regresso a Portugal poderá ser uma vantagem para continuar em competição. O negócio poderá realizar-se por 3 milhões de euros limpos por ano e com contrato válido por três épocas.

Sporting:

Ao que tudo indica, Luís Muriel, avançado do Sevilla, poderá estar de mudança para o Sporting, pois o clube espanhol poderá cedê-lo a título de empréstimo com opção de compra em troca de 1,5 milhões de euros e com 50% do salário garantido pelos verdes e brancos.

O jogador Nicola Sansone do Villarreal pode vir a ser a solução para a frente de Peseiro. O avançado de 26 anos tem contrato com os espanhóis até 2021, mas poderá sair por empréstimo para um dos clubes da capital do país vizinho.

Namanja Gudelj também já está em Lisboa para assinar. O sérvio chegou esta quarta-feira por empréstimo do Guangzhou Evergrande e com validade de um ano.

O maliano Diaby assinou por cinco épocas pelo clube e fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O avançado colombiano Leonardo Ruiz de 22 anos vai rumar ao Zorya por empréstimo de um ano. Este jogador já esteve emprestado ao FC Porto na época de 2014/2015 e dois anos depois foi comprado pelo clube de Alvalade. No entanto, no ano passado, este emprestado ao Boavista.

FC Porto:

Zakarya Bergdich lateral do Belenenses SAD poderá estar de viagem para o Porto. O clube da invicta ofereceu ao clube de Belém 800 mil euros pelo internacional marroquino e deve chegar já na próxima semana, uma vez que ainda deve jogar esta segunda-feira às ordens de Silas frente ao Moreirense.

Diego Reyes terminou contrato com os dragões e foi, como jogador livre, para os turcos do Fernerbahçe com contrato válido até 2022.