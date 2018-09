Benfica vence e permanece líder

O jovem João Félix voltou a marcar. Foi ao minuto 34 que o avançado de 18 anos inaugurou o marcador e lançou os benfiquistas para a frente do jogo que assim se manteve até à segunda parte.

O segundo dos vermelhos nasce já após o intervalo aos 62' com Franco Cervi a reforçar a vitória na Luz. Ainda antes do golo, o autor do primeiro, saiu lesionado aos 53', obrigando Rui Vitória à substituição forçada, para a entrada do argentino.

Também Grimaldo obrigou o técnico a fazer mais uma substituição depois de se lesionar. Na sua substituição foi lançado Rafa aos 82'. A vinte minutos do fim foi lançado o melhor mercador da liga na época passada, Jonas voltou para fazer o seu primeiro jogo.

O terceiro esteve quase à espreita, mas na cara do guarda-redes quer Gabriel quer Seferovic falharam o alvo e o resultado final ficou-se mesmo pelos dois golos.