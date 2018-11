Sporting confirma Marcel Keizer até 2021

O Sporting anunciou, durante a noite desta quinta-feira, já depois do empate a zero na visita ao Arsenal, a contratação de Marcel Keizer.

O treinador holandês, de 49 anos, assinou pelos leões até junho de 2021, depois de se ter desvinculado do Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

Foi com o seguinte comunicado que os verde e brancos anunciaram o sucessor de José Peseiro, recentemente demitido do cargo de treinador principal do emblema de Alvalade:

"A Sporting SAD informou o mercado sobre o novo treinador para a sua equipa de futebol sénior masculina.

A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (“Sporting SAD” ou “Sociedade”), vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar que chegou a acordo com Marcel Keizer para a celebração de um contrato de trabalho desportivo como treinador da sua equipa principal sénior de futebol, válido de 12 de Novembro de 2018 até ao dia 30 de Junho de 2021.



Lisboa, 8 de Novembro de 2018

O Representante das Relações com o Mercado".

Antes de rumar a Abu Dhabi, Keizer tinha feito toda a sua carreira no futebol holandês. Primeiro, em clubes de menor dimensão e, nas duas últimas épocas em que esteve no seu país, na equipa de reservas e no conjunto principal do Ajax, que também já havia representado na qualidade de jogador.

Chega a Alvalade com o Sporting no terceiro lugar da Liga NOS, em excelente posição para avançar para os 16-avos de final da Liga Europa, e ainda na disputa pela Taça de Portugal e pela Taça da Liga.