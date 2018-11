Ao cair do pano!

Os encarnados receberam e bateram o Arouca por 2-1, num jogo a contar para a Taça de Portugal. Rui Vitória fez várias alterações no 11 inicial. Destaque para o regresso de Krovinovic aos relvados.

O Arouca surpreendeu ao colocar-se em vantagem à passagem do minuto 19, através de um remate colocado de Bukia. O Benfica foi sempre superior no jogo mas só chegou ao empate à beira do intervalo com um golo de Jonas.

Durante a segunda parte os encarnados continuaram à procura do golo da vitória mas encontraram dificuldades, devido ao bom trabalho defensivo da equipa do Arouca.

Já na compensação, Rafa encontra a bola na pequena área e, por cima do guarda-redes, faz o golo da vitória do Benfica, evitando o prolongamento no Estádio da Luz.

Com esta vitória, os encarnados seguem em frente na competição enquanto a formação do Arouca fica pelo caminho apesar da boa exibição.