FC Porto entra com o pé direito em 2019

O clube de Pinto da Costa terminou em 1º lugar a época 2017/2018 do Campeonato Nacional de Futebol. Sob o comando de Sérgio Conceição, antigo jogador do FC Porto, os dragões fizeram história e alcançaram o 28º título da I Liga, terminando a competição com 88 pontos. Numa temporada caracterizada por boas defesas e muitas vitórias, na época 17/18, o FC Porto em 34 jogos, alcançou 28 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas.

O ano 2018, e nomeadamente a temporada passada, teve, também, alguns pontos negativos para a equipa azul e branca, uma vez que foi eliminada pelo Sporting nas meias finais da Taça da Liga e da Taça de Portugal. Contudo, conseguiram mais um troféu para o museu ao vencer o Desportivo das Aves por 3-1 na Supertaça Cândido de Oliveira.

Moussa Marega, um dos regressados na época anterior, foi uma peça fundamental para Sérgio Conceição, terminando o campeonato da I Liga no 3º lugar da lista dos melhores marcadores, contando com 22 golos.

Com a nova temporada (2018/2019) a começar, alguns jogadores foram emprestados, como por exemplo José Sá (guarda-redes) que foi jogar para o Olympiacos e como Osório que foi para o Vitória SC. No entando, a equipa de Sérgio Conceição também recebeu reforços, como é o caso de Diogo Leite, que passou da equipa B para a principal, e Éder Militão que tem dado cartas e está na mira para o mercado de inverno que se inicia no começo do novo ano.

Com o ano 2018 a terminar, o FC Porto continua a receber vitórias e, desta vez, foi com o ranking da UEFA, que colocou os dragões na 9ª posição, ficando assim à frente do Benfica (26º lugar) e do Sporting (31º lugar).

Também com o fecho no ano velho, o mercado de inverno começa a dar sinais de vida, e alguns clubes começam a busca por novos reforços. Fernando Andrade, jogador do Santa Clara, era pretendido pela equipa das águias, mas já assinou pelos dragões para 4 épocas e meia. Também Brahimi e Herrera são nomes apontados para possíveis transferências, porque os seus contratos estão quase no fim.

O FC Porto termina o ano a liderar e a vencer a tabela classificativa com 36 pontos, depois da vitória suada contra o Rio Aves por 2-1.

Antes de iniciar o novo ano, a equipa desloca-se ao Jamor para defrontar o Belenenses, naquela que é a 3ª jornada do Grupo C da Taça da Liga. Na antevisão do jogo, o técnico azul e branco afirmou que "garantindo o triunfo, iria coincidir também com a 16ª vitória consecutiva e viria acabar da melhor forma um ano que foi muito bom. Conceição acrescentou, ainda, que "passar para o novo ano com uma vitória é muito melhor do que passar com outro resultado. (Fonte: Zerozero)

O FC Porto espera um 2019 com muitas competições, uma vez que ainda vai jogar na Champions League, e em várias competições nacionais.