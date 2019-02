Mais um capítulo na história do "El Clásico"

O Real Madrid recebe esta terça-feira o seu eterno rival num jogo a contar para a segunda mão da meia-final da Taça do Rei. Na primeira mão, no Camp Nou, o jogo terminou com empate a um, por isso espera-se um jogo bem disputado com as duas equipas à procura do golo.

A Taça do Rei não é a principal aposta destas equipas, no entanto estão a dois jogos de adicionar este troféu aos seus museus. É esperado um pouco mais de vontade por parte do Real Madrid pois a Liga está praticamente sentenciada a favor do Barcelona, restando apenas a Champions e esta Taça do Rei. A outra meia-final Valência e Betis lutar por um lugar na final contra o vencedor do clássico.

Depois do Clássico desta quarta-feira, Real Madrid e Barcelona voltam a encontrar-se no próximo sábado, novamente no Santiago Bernabéu para disputar a jornada 26 da Liga Espanhola.

Pode haver desvalorização da competição, rotações na equipa e preocupações com os jogos que se avizinham, mas um clássico será sempre um clássico.