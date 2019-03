Benfica recebe Belenenses 

O Benfica vai receber esta segunda-feira, pelas 20h15, o Belenenses SAD, num jogo que promete ser, no mínimo, bastante competitivo.

O Benfica não espera facilidades, uma vez que na primeira volta do campeonato, deixou a vitória fugir para o adversário por duas bolas a zero. Em conferência de imprensa de antevisão a este jogo, Lage desfez-se em elogios ao adversário por ser uma "equipa com qualidade, com boa organização e que gosta de jogar bem". O treinador encarnado espera um jogo muito interessante e afirma que para vencer os encarnados têm de estar ao melhor nível.

Confrontado com as lesões que assolam a equipa, Lage admite que nenhum dos cinco jogadores estará disponível. Seferovic, que se lesionou no jogo a contar para a Liga Europa contra o Dínamo de Zagreb, junta-se por isso a Ebuehi, Salvio, Fejsa, Conti e Jardel. O treinador deixou em aberto quem será o substituto do Suíço.

Do lado do Belenenses, Jorge Silas deixou garantias de um jogo competitivo e difícil. Depois da vitória na primeira volta, o treinador do Belenenses quer repetir o feito. "Não quero travar o Benfica, mas pretendo que eles não nos travem. Vamos para ganhar, não apenas para não perder. (...) Queremos ganhar para nos mantermos na luta pela Europa, fazermos 39 pontos e apanharmos o Vitória de Guimarães", explicou.

Confrontado com o facto de o Benfica estar a atravessar um grande momento e contar com nove vitórias consecutivas, o treinador do Belenenses não mostra receio. "Não olhamos muito para os números. Quando os recebemos eles também vinham de uma vitória com o FC Porto e conseguimos ganhar".

Silas deixa aos seus adeptos promessas de que a equipa irá tentar aproveitar os erros do adversário e explorá-los, para tirar o melhor partido possível. Admite que a transição ofensiva do Benfica o preocupa, mas ainda assim, acredita que a vitória pode cair de novo nas suas mãos.