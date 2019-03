Portugal defronta a Sérvia

Depois de entrar com um resultado nulo na Qualificação para o Euro 2020, Portugal volta a medir forças. Desta vez será com a Sérvia, um jogo de grau elevado.

Em conferência de imprensa de antevisão deste jogo, Fernando Santos começou exatamente por admitir a dificuldade da partida. "Penso que é uma equipa que tem algumas semelhanças com a Ucrânia, uma equipa que gosta de sair a jogar. Mesmo pressionado, procura sair, não é uma equipa de pontapé para a frente". A nível individual, as coisas são ligeiramente diferentes. A Sérvia é uma equipa que "tem jogadores rápidos, com boa posse de bola. Esperamos um jogo com uma equipa mais rápida, a explorar as transições defesa-ataque", acrescentou.

Apesar do resultado a zero da primeira partida, Fernando Santos mostra-se confiante e não esconde, também, a confiança da sua equipa. Assume fazer alterações no onze inicial e, ainda, admite "tentar criar mais problemas ao adversário. Temos de ser mais agressivos na ação ofensiva. No momento de perda de bola, temos de obrigar o adversário a falhar", disse.

João Félix abandonou o treino com queixas físicas e está, por isso, em dúvida para a partida de amanhã. Confrontado com a possível ausência do jogador encarnado, Fernando Santos acredita não ser nada de grave e diz que o jogador está a ser acompanhado e observado. Contou, ainda que, Félix "subiu normalmente com os colegas ao relvado, mas sentiu desconforto no pé. Foi para dentro para ser observado. Neste momento diria que está 50/50", concluiu.

Rúben Dias foi o jogador escolhido para fazer, também, a antevisão do jogo contra a Sérvia. Tal como o treinador, admite ser "um jogo difícil, de grau elevado de dificuldade". Confrontado com o facto de Luka Jovic, seu antigo colega de equipa, estar do outro lado, o jogador desvaloriza, dizendo que "o jogo será contra a Sérvia e é aí que está o nosso foco".

A rivalidade entre clubes voltou a ser falada, mas o defesa voltou a realçar que "o foco é aqui, é conquistar aqui. É um orgulho jogar ao lado de Pepe, assim como seria jogar com o Fonte. Aproveito cada momento para aprender e crescer mais".

Sobre João Félix, seu colega de equipa, Rúben Dias deixou alguns elogios, dizendo que é "mais um elemento para ajudar a seleção".

O jogo Portugal-Sérvia realiza-se esta segunda feira, pelas 19h45.