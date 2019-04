FC Porto líder à condição

Sérgio Conceição teve que adaptar a sua equipa à lesão de Alex Telles e ao castigo do central Felipe por acumulação de amarelos na Liga Portuguesa.

Manafá foi então a jogo no lado esquerdo da defesa portista e Corona improvisado no lado direito. No lugar de Felipe jogou Éder Militão que regressou à sua posição de origem.

Contudo, também do lado dos boavisteiros foi preciso proceder a algumas alterações. No total foram cinco. Foram elas Raphael Silva, Carraça, Bueno, Matheus Índio e Rafa Lopes. Fábio Espinho nem sequer marcou presença no banco.

A equipa da casa entrou forte nos primeiros vinte minutos com Brahimi, Soares e Otávio a falharem o alvo principal. No entanto, aos 39', surge a verdadeira oportunidade de golo. Brahimi é derrubado na área por Raphael Silva e Rui Costa assinala grande penalidade. Tiquinho Soares foi chamado a cobrar a falta e aos 41' marca o primeiro da noite.

Aos 45', ainda antes do intervalo, festeja-se o golo na zona a sul da cidade, mas Marega, o autor, viu o golo anulado porque se encontrava em fora de jogo.

Já na segunda metade do jogo, o homem que viria a ser considerado o melhor jogador em campo, só precisou de três minutos para alargar a vantagem. Otávio chuta do meio da rua e Bracali fica sem hipótese para defesa do remate do brasileiro.

O resultado fixa em 2-0 e com estes três pontos, os dragões, passam para primeiro lugar, ainda que à condição, pois o adversário SL Benfica só vai a jogo este domingo e só aí é que a tabela classificativa fica em definitivo quanto ao primeiro lugar.