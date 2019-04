FC Porto recebe Santa Clara

Depois da derrota contra o Liverpool, e ficar pelo caminho na Liga dos Campeões, os dragões voltam a concentrarem-se no campeonato e tentarem alcançar o título e passar à frente do principal rival, Benfica.

Sérgio Conceição está indignado com a escolha da liga em marcar o jogo para sábado. João Henriques, treinador do Santa Clara, também partilha da mesma opinião do técnico portista, ao dizer que "as equipas que nos representam na Liga dos Campeões, Liga Europa, deviam ser protegidas com esta sequência de jogos". Alex Telles, jogador do FC Porto afirmou que "tratando-se de um clube grande, temos de estar preparados para jogar de três em três ou quatro em quatro dias. Vamos dar o máximo, seguindo os treinos e quem o mister colocar vai dar resposta. Estamos habituados a ter pouco tempo para recuperar".

O Santa Clara já garantiu a permanência na I Liga e, por isso, o técnico da equipa açoriana não sente o "peso da necessidade imperativa de ter pontos, o que "pode libertar os jogadores para demonstrarem a sua qualidade individual e colocarem em campo toda a organização e trabalho coletivo."

Sérgio Conceição elogiou tanto a equipa como João Henriques dizendo que "é uma equipa tranquila e muito organizada, fruto do bom trabalho do seu treinador." Também o técnico do Santa Clara não poupou elogios à equipa azul e branca, "apesar de, obviamente terem esta sequência de jogos que pesa, não deixam de ser competentes, uma equipa forte e que neste jogo vai fazer exatamente aquilo que tem feito à maioria dos adversários."

A equipa açoriana não vai poder contar com Francisco Ramos, uma vez que vai cumprir castigo. João Henriques deverá optar por Kaio para reforçar o meio campo. Já no FC Porto, apenas Fabiano se encontra ausente.

As duas formações encontram-se este sábado, no Estádio do Dragão, às 20:30h.