Leões recebem Beirões

O Sporting Clube de Portugal tem vindo de jogos onde tem alcançado a vitória. Atualmente tem 73 pontos e é segundo classificado da Liga Nos. Já o Tondela vem de um jogo cujo foi derrotou pela Santa Clara e comprometeu a manutenção na I Liga. Neste momento, encontra-se com 31 pontos e está na 16ª posição da tabela, o que também quer dizer que está na zona de despromoção.

O Tondela para permanecer na I Liga tem de pontuar no jogo contra o Sporting e ganhar ao Desportivo de Chaves na última jornada do campeonato. Caso isso não aconteça, vai depender do resultados dos jogos do Chaves e do Vitória de Setúbal. Como confirma Pepa, técnico do Tonde, "um ponto em Alvalade deixa-nos a depender só de nós aqui em casa, se conseguirmos a vitória melhor ainda, portanto, o objetivo é claro, é pontuar."

Quer a equipa, quer o treinador, estão convictos que o seu clube vai-se manter na I Liga, como diz o técnico, "mais do que nos estarmos a lamentar do que quer que seja, temos noção de que só o melhor Tondela é que consegue ficar na I Liga e é a isso que nos temos de agarrar. Se nós olhássemos para dentro e reconhecêssemos que não temos competência, que não temos qualidade, que não temos estofo, mas que vemos que não é o caso. Temos de estar no nosso melhor".

Pepa, na conferência de imprensa, também não poupou elogios ao adversário, "todo o mérito, não só pelos últimos resultados, de muitas vitórias seguidas no campeonato (...) é uma equipa com muita qualidade, acima da média e, acima de tudo, com muito caráter.

Quanto ao Sporting, Keizer também elogiou a equipa adversária, "o Tondela é muito bom no contra-ataque, tem jogadores rápidos, joga com as linhas muito fechadas, defende bem, portanto não há muito espaço para jogar, temos de estar muito focados, mas os nossos jogadores estão numa boa forma". Apesar disto, o técnico leonino afirma que "temos de ganhar (...) só podemos fazer o nosso trabalho, que é ganhar. Foi o que fizemos nas últimas semanas e temos de continuar. Lutar até ao fim".

De acordo com Keizer, Bas Dost "está pronto, mas não para jogar 90 minutos". A equipa de Alvalade conta ainda com três baixas: Jefferson continua lesionado e tem feito treino condicionado; Battaglia continua a fazer trabalho de recuperação; e Bruno Gaspar continua o tratamento a uma tendinite. Nuno Mendes, jogador dos juvenis foi convocado pelo treinador e tem treinado com a equipa principal do Sporting.

Na primeira volta os Beirões venceram os Leões e esperam voltar a repetir o feito histórico em Alvalade. O encontro está marcado para este sábado, às 20:30 horas.