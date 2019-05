FC Porto sagra-se campeão nacional de andebol

A equipa de andebol do FC Porto tem tido uma época extraordinária. Depois de terem alcançado o terceiro lugar na Taça EHF, os dragões foram ao terreno do Madeira SAD e venceram por 29-20. Sendo sempre superiores no jogo, os azuis e brancos conquistaram mais um troféu a uma jornada do fim do Campeonato Nacional de Andebol 1.

Quer os jogadores, quer o treinador, Magnus Andersson demonstraram contentamento ao serem campeões antes da época terminar, como o próprio afirma, "estou muito feliz e orgulhoso pelo clube e pela equipa. É ótimo ser campeão quando ainda temos a hipótese de vencer a taça".

O FC Porto com esta conquista iguala o número de campeonatos ganhos com o Sporting. As últimas duas temporadas foram os leões que levantaram a taça, contudo este ano, o FC Porto tirou o tri-campeonato à equipa leonina

Os dragões irão fazer a festa no próximo domingo, cujo o jogo é frente ao SL Benfica, no Dragão Caixa.