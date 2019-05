Final inglesa em Baku 

Foi uma competição com grandes do futebol europeu e dos quais apenas dois ingleses chegaram à final. Chelsea e Arsenal foram as duas equipas mais fortes e disputam agora a tão aguardada taça.

A equipa de David Luiz leva a melhor ao já ter conquistado cinco títulos europeus enquanto a de Ozil apenas conquistou dois. Os blues têm um registo imaculado na competição deste ano tendo em conta que não perderam nenhum jogo. Ao todo foram 11 as vitórias e 3 os empates.

Do lado contrário, os gunners, têm o especialista em vencer a comeptição: Unai Emery. O treinador espanhol já venceu três vezes a competição ao serviço do Sevilha e conta em vencer novamente este ano. O que assombra os vermelhos é que cada vez que defrontam uma equipa do mesmo país nas competições europeias, acabam por perder.

Ausentes desta final vão estar Loftus-Cheek, Hudson-Odoi, Rüdiger e Ampadu do lado da equipa de Maurizio Sarri e ainda com Kanté e Cahill em dúvida. O adversário também não poderá contar com Ramsey, Denis Suárez, Bellerín, Holding e Mkhitaryan. Em dúvida está só Welbeck.

Por outro lado as duas estrelas de ambas as equipas irão alinhar com toda a certeza no onze inicial e são elas Eden Hazard (ganhou o prémio de jogador com mais assistências na Liga Inglesa) e Aubameyang (considerado o melhor marcador da Premier League na presente temporada).

Aos dois apenas a vitória interessa e essa só pode ser decidida esta quarta-feira à noite, às 20h, na final da Liga Europa na tão contestada pelas duas equipas, Baku, a capital do Azerbaijão.